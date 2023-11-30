В группах Лиги чемпионов еще полно интриг! Расклады на выход в плей-офф после 5-го тура

Сойдутся ли звёзды для «МЮ»?

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Завершился 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Яркий игровой вечер – повод поговорить о раскладах на выход в плей-офф турнира — в группах A, B, C и D — перед последним туром.

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Группа A

Здесь было два абсолютно разных матча. Если в Турции «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед» на двоих забили шесть мячей — 3:3, то в Мюнхене «Бавария» и «Копенгаген» не забили вообще — 0:0. И эти результаты, как вы понимаете, не в пользу «МЮ».

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«Бавария» уже вышла из группы, а вот второе место, скорее всего, займёт либо «Копенгаген», либо «Галатасарай». Они как раз и играют друг против друга в Дании. И «Копенгаген» устроит ничья, если «Юнайтед» не наберёт три очка. А сделать «МЮ» это будет сложно – английскому клубу, чтобы выйти из группы, необходимо обыгрывать «Баварию» дома и надеяться на ничейный результат в Дании.

Группа B

Здесь с двумя командами, которые отправятся в плей-офф ЛЧ, всё ясно. «Арсенал» забил шесть в ворота «Ланса» и лишил французский клуб шансов на второе место. Всё потому, что ещё раньше ПСВ обыграл «Севилью» в гостях со счётом 3:2 (при этом уступая 0:2 по ходу матча), и, хотя между «Лансом» и ПСВ всего три очка, по личным встречам у клуба из Нидерландов преимущество.

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Так что «Арсенал» будет первым, ПСВ – вторым, а «Севилья» будет биться за третье место (как же она без Лиги Европы) с «Лансом».

Группа С

Здесь ещё жива интрига! «Реал» дома разобрался с «Наполи» — 4:2, а «Брага» тоже дома сыграла вничью с «Унионом» — 1:1. С мадридским клубом всё и так было понятно (разве что надо было подтвердить первое место), а вот за вторую строчку «Наполи» в Италии будет биться с «Брагой». Португальцам надо побеждать и делать это с разницей в два мяча, чтобы сравняться с «Наполи» по очкам и обойти по личным встречам.

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Победа в один мяч не поможет – по дополнительным показателям у «Браги» все гораздо хуже. Ну а «Унион» ещё может выйти в Лигу Европы. Для этого всего лишь надо обыграть дома «Реал» и ждать поражение «Браги».

Группа D

Здесь ещё после 4-го тура было понятно, что в плей-офф выйдут «Интер» и «Реал Сосьедад». А так как сегодня оба клуба сыграли вничью («Интер» ушёл с 0:3 в матче с «Бенфикой», а «Сосьедад» не забил и не пропустил от «Зальцбурга»), то судьба первого места решится в очном матче на «Джузеппе Меацца».

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