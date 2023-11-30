Промес выступит в матче звезд Кубка России

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес представит красно-белые в игре звезд Кубка России по футболу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Мероприятие запланировано на 16 декабря. Также сообщается, что других футболистов команды Гильермо Абаскаля не планируется задействовать.

В текущем сезоне Квинси Промес в составе «Спартака» провел 19 матчей во всех турнирах. Футболист сумел забить 7 голов и совершил 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего игрока в 6 млн евро.