Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по контракту. Нынешний рассчитан до лета

Данил Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по контракту.

Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита»
© Sports.ru

Нынешнее соглашение левого защитника с «Зенитом» действует до 30 июня 2024 года.

– Предложения от «Зенита» еще не было. Точнее, оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать.

– Почему оно не устроило?

– Это конфиденциальная информация, – сказал Круговой.

В этом сезоне 25-летний футболист отыграл 902 минуты в 16 матчах за «Зенит» и сделал 2 результативные передачи. Полную статистику игрока, который выступает за клуб с лета 2019 года, можно найти здесь.