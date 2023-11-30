Данил Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по контракту.

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Нынешнее соглашение левого защитника с «Зенитом» действует до 30 июня 2024 года.

– Предложения от «Зенита» еще не было. Точнее, оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать.

– Почему оно не устроило?

– Это конфиденциальная информация, – сказал Круговой.