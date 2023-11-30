Карпин опять пожаловался на игровые условия "Ростова"

Карпин — о матче с ЦСКА в Москве: хоть раз в жизни "Ростову" можно в равных условиях побыть?
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал тот факт, что после матча с ЦСКА (1:1) в Кубке России обеим командам придётся возвращаться в Москву.
"И "Ростову", и ЦСКА после матча в Кубке нужно будет ехать в Москву? Ну, хоть ра в жизни можно в равных условиях побыть? Мы не часто, если честно, в равных условиях. Или вообще никогда", — сказал Карпин.
"Ростов" и ЦСКА сыграли вничью в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Игра завершилась со счётом 1:1, а ответная пройдёт в Москве в марте 2024 года. 3 декабря команды встретятся вновь, но уже в Москве и в рамках чемпионата России.