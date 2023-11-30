«К чему готовились, то и получили» — защитник «Спартака» Чернов о матче с «Оренбургом» в Кубке России
Защитник «Спартака» Никита Чернов подвел итоги матча с «Оренбургом» в матче ФОНБЕТ Кубка России.
Первая четвертьфинальная встреча Пути РПЛ прошла в Оренбурге в среду и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Мяч был забит на 10 й минуте — хавбек Николай Титков реализовал пенальти.
— Знали, что будет тяжело, знали, что в первые минуты будет тотальный прессинг со стороны «Оренбурга». Было много фолов, подач. В целом, к чему готовились, то и получили, — сказал Чернов в эфире «Матч ТВ».
Ответный матч команды проведут в Москве в период с 12 по 14 марта. Победитель противостояния по сумме двух встреч выйдет в полуфинал Пути РПЛ, проигравший отправится во второй этап ¼ финала Пути регионов.
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