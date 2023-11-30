Названы даты проведения кубка легенд по футболу в 2024 году

"Кубок Легенд из года в год становится все более крупным и притягательным событием среди футбольных болельщиков, на матчи приходят целыми семьями. Одной из ярких особенностей турнира является тесная связь разных поколений футбольных легенд, но самое главное - возможность поделиться опытом с юными футболистами, поселить в их сердце страсть к этой безумной и невероятно вдохновляющей игре. Я счастлив быть частью этого события", - сказал бывший футболист "Спартака" Егор Титов.