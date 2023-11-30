Названы даты проведения кубка легенд по футболу в 2024 году

Кубок легенд по футболу в 2024 году пройдет с 9 по 11 февраля в Москве
16-й Международный футбольный турнир имени Константина Еременко "Кубок легенд" состоится с 9 по 11 февраля 2024 года в Москве на арене "Мегаспорт". Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.
Впервые турнир пройдет в клубном формате, в нем примут участие сборная мира и команды легенд московских "Спартака", ЦСКА, "Локомотива" и "Динамо", а также петербургского "Зенита".
"Кубок Легенд из года в год становится все более крупным и притягательным событием среди футбольных болельщиков, на матчи приходят целыми семьями. Одной из ярких особенностей турнира является тесная связь разных поколений футбольных легенд, но самое главное - возможность поделиться опытом с юными футболистами, поселить в их сердце страсть к этой безумной и невероятно вдохновляющей игре. Я счастлив быть частью этого события", - сказал бывший футболист "Спартака" Егор Титов.
Первый Кубок легенд состоялся в 2009 году в "Мегаспорте", с 2010 года мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы. Соревнования проходят на поле размером 44х23 метра, каждый матч длится 40 минут, в состав команды входят пять полевых игроков и один голкипер. Кубку легенд было присвоено имя одного из лидеров сборной России и звезды мирового мини-футбола Константина Еременко (1970-2010).
Сборная России 14 раз выигрывала Кубок легенд, еще один раз победителем соревнований становилась команд звезд. В феврале 2023 года сборная России со счетом 6:4 обыграла команду СНГ.