Махачев откроет матч сборных ФНЛ и Медиалиги

Ислам Махачев нанесет символический удар перед матчем Сборных Winline МФЛ и ФНЛ.
Об этом сообщает телеграм-канал ФНЛ.
Махачев – действующий чемпион UFC, лучший боец вне зависимости от весовых категорий прямо сейчас.
Напомним, матч сборных Медиалиги и ФНЛ пройдет в Каспийске 1 декабря. Начало матча 20:00 (мск).
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Махачев примет участие в серии буллиталити после матча сборных ФНЛ и Медиалиги
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Махачев нанесет символический удар перед матчем сборных ФНЛ и Медиалиги