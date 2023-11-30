Махачев нанесет символический удар перед матчем сборных ФНЛ и Медиалиги

Ислам Махачев нанесет символический удар перед матчем Сборных Winline МФЛ и ФНЛ.

Махачев откроет матч сборных ФНЛ и Медиалиги
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Об этом сообщает телеграм-канал ФНЛ.

Махачев – действующий чемпион UFC, лучший боец вне зависимости от весовых категорий прямо сейчас.

Напомним, матч сборных Медиалиги и ФНЛ пройдет в Каспийске 1 декабря. Начало матча 20:00 (мск).