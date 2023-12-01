Промес, Акинфеев и Пиняев сыграют в Матче звезд Кубка России по футболу

Нападающие московского "Спартака" нидерландец Квинси Промес и "Локомотива" Сергей Пиняев , а также вратарь и капитан столичного ЦСКА Игорь Акинфеев примут участие в Матче звезд Фонбет - Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет в Сколкове 16 декабря, в нем примут участие лучшие футболисты группового этапа "пути Российской премьер-лиги" и "пути регионов", включая медиакоманды. Матч звезд Кубка России пройдет во второй раз. В 2022 году мероприятие прошло 3 декабря в Москве.