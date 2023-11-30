Агент Вагнер Лава: ждем предложения от ЦСКА

«В трансфере Вагнера заинтересован «Жоинвиль»? При всем уважении, этот трансфер маловероятен. У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждем предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению», — заявил Феррейра. - Газета.ру

Вагнер Лав был игроком ЦСКА с 2004 по 2009, с 2010 по 2012, а также в 2013 году. За это время бразильский форвард в 259 матчах забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. Вместе с ЦСКА Лав выиграл 15 трофеев, включая Кубок УЕФА (Лига Европы). - Rusfootball