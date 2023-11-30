Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

ТАСС, 30 ноября. Сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и занимает 38-е место. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте ФИФА. - ТАСС

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В ноябре сборная России провела один товарищеский матч против Кубы. 20 ноября в Волгограде подопечные Валерия Карпина разгромили соперника со счетом 8:0. - Спорт День за Днем

В рейтинге FIFA первое место у сборной Аргентины. На втором — команда Франции, замыкают тройку англичане. - Говорит Москва