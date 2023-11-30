Василий Уткин: «Черданцев стал как Ленин в Мавзолее. Оба невыносимы»
Василий Уткин сравнил Георгия Черданцева и Владимира Ленина.
«Друзья мои, как же вы меня разочаровали. Как неприятно объяснять шутки, но я не могу мимо этого пройти. Ну ни в одном комменте... Никто вообще не заметил... Как же тонко мне удалось... Душу вкладываю, а вы не понимаете, а!
Еще раз вам объясняю. Повторяю шутку, как будто вы милиционеры на работе – доходит не сразу, как в классическом советском анекдоте.
Георгий Черданцев стал уже практически как Ленин в Мавзолее. Оба невыносимы. Не-вы-но-си-мы.
Счастье – это когда тебя понимают», – сказал блогер и журналист Уткин.
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