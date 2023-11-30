Тренеров ЦСКА и "Динамо" оштрафовали на несколько десятков тысяч рублей

— Федотов оштрафован на 20 тысяч рублей за опоздание на пресс конференцию и на 10 тысяч за выход за пределы технической зоны, Личка оштрафован на 10 тысяч за покидание технической зоны, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».