Тренеров ЦСКА и "Динамо" оштрафовали на несколько десятков тысяч рублей

Федотов оштрафован на 30 тысяч рублей по итогам матча РПЛ ЦСКА — «Динамо», Личка — на 10 тысяч
Главные тренеры ЦСКА и «Динамо» Владимир Федотов и Марцел Личка на двоих заплатят 40 тысяч рублей штрафа по итогам матча 16 го тура МИР РПЛ, заявил глава контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
Встреча прошла в субботу на стадионе ЦСКА и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Динамо».
— Федотов оштрафован на 20 тысяч рублей за опоздание на пресс конференцию и на 10 тысяч за выход за пределы технической зоны, Личка оштрафован на 10 тысяч за покидание технической зоны, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».
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