Тренер "Локомотива" дисквалифицирован за мат в интервью

После завершения встречи с «Крыльями» (3:3) Галактионов нецензурно оценил судейство матча во время флеш интервью в эфире «Матч ТВ». - Матч ТВ

После игры «Локомотива» с «Крыльями Советов» (3:3) тренер раскритиковал судейство в эфире: «Если это ######## [блинство] нравится кому-то, нам – нет. Высшему руководству «Локо» надо разобраться». - Sports.ru

Сегодня стало известно, что Михаил Галактионов также дисквалифицирован на две игры по решению КДК. Кроме того, на один матч и ещё одну игру условно был дисквалифицирован полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов. - Чемпионат.ком