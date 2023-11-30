Тренер "Локомотива" дисквалифицирован за мат в интервью

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов и полузащитник Дмитрий Баринов дисквалифицированы по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. - RG.ru
После завершения встречи с «Крыльями» (3:3) Галактионов нецензурно оценил судейство матча во время флеш интервью в эфире «Матч ТВ». - Матч ТВ
После игры «Локомотива» с «Крыльями Советов» (3:3) тренер раскритиковал судейство в эфире: «Если это ######## [блинство] нравится кому-то, нам – нет. Высшему руководству «Локо» надо разобраться». - Sports.ru
Сегодня стало известно, что Михаил Галактионов также дисквалифицирован на две игры по решению КДК. Кроме того, на один матч и ещё одну игру условно был дисквалифицирован полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов. - Чемпионат.ком
Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» завершилась со счетом 3:3. «Железнодорожники» вели со счетом 3:1, но в добавленное ко второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 100-й минуте форвард «Крыльев» Бенхамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет. - Газета.ру