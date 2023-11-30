Баринов дисквалифицирован за оскорбление судей

— В рапорте указано, что Баринов сказал судейской бригаде: «для все футбола вы позор». Мы попросили его объясниться. Он сказал, что это на эмоциях, но считает, что данное судейство необъяснимо. Он сказал, что не извинялся перед судьями ни публично, ни лично. Данный эпизод затрагивает деловую репутацию судьи, а эпизод публичен. Это недопустимо. Приняли во внимание, что футболист не является рецидивистом, поэтому решили применить минимальную дисквалификацию: 1 матч реально, один условно. Испытательный срок — 1 год, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».