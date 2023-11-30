Баринов дисквалифицирован за оскорбление судей

Баринов дисквалифицирован на матч РПЛ за оскорбление судей, капитан «Локомотива» отказался извиняться
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов дисквалифицирован на один матч МИР РПЛ и один условно за оскорбление арбитров после после игры 16 го тура с «Крыльями Советов» (3:3), заявил глава контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
В протоколе матча указано, что после финального свистка при входе в подтрибунное помещение Баринов, направившись к первому помощнику судьи (Рашиду Абусуеву — прим. ред.), оскорбительно выразился в адрес судейской бригады.
— В рапорте указано, что Баринов сказал судейской бригаде: «для все футбола вы позор». Мы попросили его объясниться. Он сказал, что это на эмоциях, но считает, что данное судейство необъяснимо. Он сказал, что не извинялся перед судьями ни публично, ни лично. Данный эпизод затрагивает деловую репутацию судьи, а эпизод публичен. Это недопустимо. Приняли во внимание, что футболист не является рецидивистом, поэтому решили применить минимальную дисквалификацию: 1 матч реально, один условно. Испытательный срок — 1 год, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».
Баринов пропустит матч 17 го тура с «Зенитом», который состоится 3 декабря на «РЖД Арене».