КДК РФС оштрафовал «Оренбург»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК оштрафовал «Оренбург» за скандирования болельщиков в адрес судьи на матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1).

«Болельщики «Оренбурга» массово скандировали: «Судья — позор российского футбола». Оштрафованы на 20 тыс. рублей. Также за неподобающее поведение команда «Оренбург» оштрафована на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов .

Напомним, команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков после 16 матчей. «Ахмат» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков.