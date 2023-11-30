«Зенит» хочет расстаться с защитником

«Зенит» хочет договориться об уходе бразильского защитника Роберта Ренана в январе. Футболиста могут продать или отдать в аренду, сообщает UOL.

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По информации источника, интерес к футболисту проявляют некоторые клубы из Бразилии. Для самого игрока приоритетным является вариант с местом продолжения карьеры в одном из европейских клубов. Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» не заинтересован в том, чтобы отдавать в аренду 20-летнего Ренана.