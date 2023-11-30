«Рубин» наказан на КДК РФС

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Рубин» за выбежавшего на поле болельщика в матче 16 го тура МИР РПЛ с «Факелом», заявил глава комитета Артур Григорьянц.

© ФК "Рубин"

В концовке матча 16 го тура МИР РПЛ между «Рубином» и «Факелом», который прошел в воскресенье в Казани и завершился победой хозяев со счетом 1:0, на поле выбежал болельщик. Пока фаната преследовал стюард, тот побежал в сторону вратаря казанцев Юрия Дюпина, который стоял спиной к нарушителю. Когда до голкипера оставалась пара метров, стюард настиг болельщика и повалил на газон. По инерции стюард и болельщик продолжили движение и сбили вратаря с ног. Стюарды вывели фаната за пределы поля, Дюпин встал на ноги, а через несколько секунд прозвучал финальный свисток. Позже в пресс службе «Рубина» заявили «Матч ТВ», что Дюпин не получил травм, а выбежавший болельщик задержан.

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— В конце матча в Казани между «Рубином» и «Факелом» на поле выбежал болельщик, потом его вывели с поля. «Рубин» за данное нарушение наказан на 40 тыс. рублей. Также на восточной трибуне был размещен несогласованный баннер с лигой — штраф 20 тыс. рублей.

«Зенит» оштрафован на 20 тыс. рублей за то, что представитель фотослужбы команды выполнял свою работу в несогласованном месте на матче с «Сочи».

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич пришел на послематчевое интервью после игры со «Спартаком» с опозданием на восемь минут, оштрафован за это на 20 тыс. рублей.

Главный тренер «Ахмата» Ромащенко в ходе матча с «Оренбургом» неоднократно покидал техническую зону, один раз с выходом на поле, за это он оштрафован на 20 тыс. рублей. Также оштрафован клуб «Ахмат» на 20 тыс. рублей. Бериша после замены выходил за пределы технической зоны с выходом на поле. Бериша за это оштрафован на 10 тыс. рублей, а «Ахмат» — еще на 20 тыс. Также у «Ахмата» зафиксирована задержка команды из раздевалки — перед первым таймом на три минуты, а перед вторым — на две. В совокупности клуб оштрафован на 40 тыс. рублей.