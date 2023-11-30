Новость о драке Дзюбы с Пиняевым оказалась фейком

- Правда ли, что Дзюба и Сергей Пиняев подрались в раздевалке после "Спартака"? Нет, конечно. Это фейк. У нас дружный коллектив. Как и в нормальной команде, бывают разговоры после матча, но никогда до драк дело не доходило, - приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.