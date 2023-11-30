Объявлен рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов по версии Goal
Авторитетный интернет-портал Goal.com представил свой рейтинг фаворитов Лиги чемпионов сезона-2023/2024 после пяти проведённых туров. Главным претендентом на победу в турнире, по мнению издания, является мадридский «Реал». В тройку также вошли английские «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Топ-22 фаворитов Лиги чемпионов по версии Goal:
1. «Реал» Мадрид;
2. «Манчестер Сити»;
3. «Арсенал»;
4. «Бавария»;
5. «Интер»;
6. «Боруссия» Дортмунд;
7. «Барселона»;
8. «Атлетико» Мадрид;
9. «Реал Сосьедад»;
10. «РБ Лейпциг»;
11. ПСВ;
12. «Лацио»;
13. «Наполи»;
14. «Порту»;
15. «Копенгаген»;
16. «Галатасарай»;
17. «ПСЖ»;
18. «Шахтер»;
19. «Ньюкасл»;
20. «Милан»;
21. «Манчестер Юнайтед»;
22. «Брага».
Напомним, после пяти проведенных туров 12 команд обеспечили себе места в плей-офф. Также 10 клубов всё ещё имеют шансы на выход из группы. Заключительный тур групповой стадии Лиги чемпионов состоится 12-13 декабря соответственно. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Интер» со счётом 1:0.