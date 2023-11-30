Алвес не достиг соглашения с девушкой, обвиняющей его в насилии

Представителям бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса не удалось договориться о примирении и выплате финансовой компенсации девушке, которая ранее обвинила футболиста в изнасиловании. Об этом сообщает Sport.es.

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По информации источника, бразильский игрок рассчитывал выплатить девушке компенсацию в рамзере € 150 тыс, что могло бы позволить смягчить наказание для него. Однако потенциальная пострадавшая не согласилась пойти на примирение с Алвесом.

Подчёркивается, что девушка настаивает на том, что в сложившейся ситуации невозможно достичь компромисса, а бразильский футболист в обязательном порядке должен понести наказание в соответствии с законом.