Юлия Ефимова: Лионель Месси или Криштиану Роналду? Дэвид Бекхэм
Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова назвала любимого футболиста.
«Лионель Месси или Криштиану Роналду? Дэвид Бекхэм (смеётся). Да, чисто внешне (смеётся)», — приводит слова Ефимовой ТАСС.
Напомним, Ефимова выходила на заплывы на чемпионате России по плаванию на короткой воде в футболке «Спартака». Недавно спортсменка впервые посетила матч московского клуба и рассказала, что получила приятные впечатления от игры.
На прошедшем чемпионате России на короткой воде Ефимова выиграла три бронзовые медали. Спортсменка стала третьей на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м брассом. Победительницей всех заплывов стала Евгения Чикунова.
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