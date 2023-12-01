Игрок «Зенита» попал в топ-10 лучших завершителей мира, обогнав Мбаппе и Салаха

Этот показатель рассчитывается посредством умножения количества голов, забитых в чемпионате за 90 минут, на коэффициент пересчёта нанесённых ударов. Учитывались показатели только тех футболистов, которые сыграли не менее 720 минут в национальном чемпионате за одну и ту же команду в текущем сезоне.