Три полицейских Бирмингема получили ранения во время драки с фанатами «Легии»

В преддверии матча Лиги Конференции «Астон Вилла» — «Легия» произошло столкновение между фанатами польского клуба и полицейскими Бирмингема, в результате которого три сотрудника правоохранительных органов получили ранения. Об этом информирует Express and Star.

Сообщается, что матч между командами начался, когда значительное число болельщиков «Легии» отсутствовало — местная полиция не пустила фанатов на стадион из-за их неподобающего поведения. Подчёркивается, что они бросали в сотрудников правоохранительных органов пиротехнические средства, бутылки, ветки деревьев и другие предметы. На данный момент известно, что один из пострадавших полицейских получил ожоги после того, как в него попал файер.