Болельщиков "Легии" не пустили на стадион "Астон Виллы" на матч Лиги конференций

ТАСС, 1 декабря. Полиция не пустила болельщиков польского футбольного клуба "Легия" на стадион для просмотра матча пятого тура группового этапа Лиги конференций с английской "Астон Виллой". Об этом сообщила пресс-служба английской команды.

"Футбольный клуб "Астон Вилла" может подтвердить, что ни один болельщик выездной команды не был допущен на стадион на сегодняшний матч Лиги конференций с варшавской "Легией" по рекомендации полиции Уэст-Мидлендса после масштабных беспорядков возле стадиона, вызванных приезжими болельщиками", - говорится в заявлении клуба.