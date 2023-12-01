В соцсетях Лиги конференций перепутали эмблемы российского и украинского клубов

В официальном аккаунте Лиги конференций в социальной сети X допустили ошибку в эмблеме украинского клуба «Заря» при публикации результатов матчей пятого тура группового этапа. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на ua.tribuna.com.

© ЦСКА

Вместе эмблемы «Зари» был опубликован логотип московского ЦСКА. Спустя некоторое время ошибочный пост удалили и опубликовали исправленный вариант.

30 ноября «Заря» с разгромным счетом 1:4 проиграла бельгийскому «Генту» в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций. В составе победителей голами отметились Малик Фофана, Арсений Батагов (автогол), Гифт Орбан и Омри Гандельман. У гостей забитый мяч на счету Дениса Нагнойного.

После пяти туров украинский клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В заключительном туре «Заря» сыграет с исландским «Брейдабликом».