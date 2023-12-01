Футболист Ди Мария: Месси намеренно противостоял Левандовскому на ЧМ

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, что между Лионелем Месси и Робертом Левандовским были напряженные отношения во время матча чемпионата мира 2022 года, передает Mundo Deportivo.

Футболист сборной Аргентины назвал игрока, который не уважает Месси
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«Даже моя бабушка поняла, что Месси намеренно противостоял Левандовскому. Есть люди, которые иногда его не уважают. Месси не нужно ничего говорить, потому что тогда он включается и вам будет еще хуже», — сказал Ди Мария.

Встреча между Аргентиной и Польшей прошла 30 ноября 2022 года в рамках группового этапа чемпионата мира. Аргентина победила со счетом 2:0. Месси не отличился результативными ударами.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли в серии послематчевых пенальти Францию. Месси был признан лучшим игроком турнира.

31 октября аргентинец стал обладателем «Золотого мяча» 2023 года. Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле».

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