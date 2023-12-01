Александр Кержаков назвал лучший хет-трик в своей карьере

«Андерлехту», конечно, в Лиге Европы. Просто это был европейский турнир, больше всего запомнилось», — сказал Кержаков в интервью на YouTube-канале TIME .

Напомним, Александр Кержаков недавно покинул пост главного тренера «Спартака» из Суботицы. Команда идёт на девятом месте в чемпионате Сербии. У команды всего одна победа в семи последних матчах. Российский специалист возглавил «Спартак» 17 июня. Ранее Кержаков работал в кипрском клубе «Кармиотисса», «Пари НН», «Томи» и молодёжной сборной России. Профессиональную карьеру игрока Александр завершил в 2017 году, являясь в то время футболистом «Зенита».