Анхель Ди Мария продолжит карьеру в чемпионате Аргентины

Полузащитник португальской «Бенфики» Анхель Ди Мария собирается вернуться в чемпионат Аргентины.

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Как сообщает Record, в июле 2024 года 35-летний футболист вернётся в родной клуб «Росарио Сентраль» на правах свободного агента.

Ди Мария перешёл в «Бенфику» летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее аргентинец также выступал за «Реал» Мадрид, «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В составе «Бенфики» игрок становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка лиги. С «Реалом» Ди Мария побеждал в чемпионате Испании, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании. Во время игры за «ПСЖ» аргентинский полузащитник пять раз становился чемпионом Франции.