«Ницца» потерпела первое поражение в сезоне Лиги 1, уступив «Нанту»

Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке. «Нант» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче забил полузащитник «Нанта» Флоран Молле. Он отличился на 25-й минуте. Таким образом, «Ницца» потерпела первое поражение в сезоне чемпионата Франции.