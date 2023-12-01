Моуринью раскритиковал футболистов «Ромы» после ничьей в матче Лиги Европы

— Я действительно не понимаю. Я сыграл 150 матчей в Лиге чемпионов, которые гораздо более важны, чем этот, и моя мотивация в этих встречах запредельная. Похоже, что некоторые игроки, не имеющие большого европейского опыта, играют эти матчи несколько поверхностно.



Всегда одни и те же ребята сохраняют концентрацию на протяжении 90 минут, и мне не нужно их называть. Есть и люди, которые имеют немного поверхностный подход к играм такого типа. Жаль, что у нас не было камеры в раздевалке в перерыве, потому что я всегда вдалбливаю им это. Я предупреждаю их, как им не следует выходить на второй тайм против команды, проигрывающей дома со счетом 0:1. Мы слишком легкомысленно отнеслись к этому моменту игры, — цитирует Моуринью Рейтер.