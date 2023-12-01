Моуринью раскритиковал футболистов «Ромы» после ничьей в матче Лиги Европы
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что некоторые из его футболистов применили «поверхностный подход» в матче Лиги Европы против швейцарского «Серветта».
Встреча в Женеве завершилась со счетом 1:1, хотя к перерыву гости были впереди после гола Ромелу Лукаку.
— Я действительно не понимаю. Я сыграл 150 матчей в Лиге чемпионов, которые гораздо более важны, чем этот, и моя мотивация в этих встречах запредельная. Похоже, что некоторые игроки, не имеющие большого европейского опыта, играют эти матчи несколько поверхностно.
Всегда одни и те же ребята сохраняют концентрацию на протяжении 90 минут, и мне не нужно их называть. Есть и люди, которые имеют немного поверхностный подход к играм такого типа. Жаль, что у нас не было камеры в раздевалке в перерыве, потому что я всегда вдалбливаю им это. Я предупреждаю их, как им не следует выходить на второй тайм против команды, проигрывающей дома со счетом 0:1. Мы слишком легкомысленно отнеслись к этому моменту игры, — цитирует Моуринью Рейтер.
«Рома» гарантировала место в топ 2 группы G. Команда на 2 очка отстает от лидирующей пражской «Славии» (12). Если «Рома» займет первое место, она выйдет в 1/8 финала Лиги Европы. Если «Рома» финиширует второй в группе, она сыграет стыковые матчи за выход в 1/8 финала Лиги Европы против команды, ставшей третьей в квартете Лиги чемпионов.
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