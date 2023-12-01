Аршавин - об Оздоеве: «Он находится как раз на своем месте»

«Вообще у нас не показывают чемпионат Греции, а матчи Лиги конференций мы видим фрагментарно, но Магомед нашёл свою команду. Это всё, что слышится об его игре и игре ПАОКа. Он находится как раз на своём месте», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».