«Ливерпуль» выиграл 10 домашних матчей из 10

В истории мерсисайдцев таких случаев, когда команда выигрывала первые 10 домашних игр с учётом всех соревнований, было только четыре. Впервые это случилось с «красными» в сезоне-1893/1894 (16 побед), потом в кампании-1972/1973 (11) и сезоне-1985/1986 (13). По результатам матча с ЛАСКом «Ливерпуль» набрал 12 очков в пяти матчах. Команда Юргена Клоппа вышла в плей-офф турнира с первого места. ЛАСК набрал три очка за аналогичное количество игр — австрийцы занимают четвёртую строчку в квартете.