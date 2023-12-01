Стали известны 14 участников плей-офф Лиги Европы

В четверг, 30 ноября, прошёл игровой день 5-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2023/2024. По итогам матчей дня стали известны 14 участников плей-офф турнира из 24.

«Аталанта» (Италия), «Байер» (Германия) и «Ливерпуль» (Англия) гарантировали себе первые места в группе и прямой выход в 1/8 финала.

«Брайтон энд Хоув Альбион» (Англия), «Фрайбург» (Германия), «Марсель» (Франция), «Ренн» (Франция), «Рома» (Италия), «Славия» (Чехия), «Вильярреал» (Испания) и «Вест Хэм Юнайтед» (Англия) точно сыграют в плей-офф Лиги Европы, но ещё неизвестно, с какого раунда они начнут выступления.

«Спортинг» (Португалия) гарантированно стал вторым в группе и вышел в 1/16 финала (нокаут-раунд плей-офф). С той же стадии турнира продолжат борьбу «Фейеноорд» (Нидерланды) и «Янг Бойз» (Швейцария), гарантировавшие себе третьи места в группах в Лиге чемпионов.