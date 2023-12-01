Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сыграет с «Локомотивом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что все футболисты петербургского клуба, кроме защитника Вячеслава Караваева, готовы к воскресному матчу с московским «Локомотивом».
В 17 м туре МИР РПЛ «Зенит» 3 декабря сыграет в Москве с «Локомотивом». Встреча начнется в 16:30 (мск).
- Кто может или не может сыграть с «Локомотивом»?
- Маловероятно участие Караваева, остальные в большей или меньшей степени готовятся к игре и будут готовы принять в ней участие.
- Уже ждете зимнего перерыва?
- Команда ждет зимнего антракта, потому что это связано с погодой. Сложнее готовиться, какие то упражнения надо сокращать или менять, по такой погоде полтора часа трудно тренироваться, Поэтому ждем перерыв, чтобы набраться сил. Есть игроки, которые пришли летом, им надо пройти полноценные сборы, чтобы набрать функциональные кондиции, понять требования. Что касается результатов, то у нас все в меру, - передает слова Семака matchtv.ru .