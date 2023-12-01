Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сыграет с «Локомотивом»

- Команда ждет зимнего антракта, потому что это связано с погодой. Сложнее готовиться, какие то упражнения надо сокращать или менять, по такой погоде полтора часа трудно тренироваться, Поэтому ждем перерыв, чтобы набраться сил. Есть игроки, которые пришли летом, им надо пройти полноценные сборы, чтобы набрать функциональные кондиции, понять требования. Что касается результатов, то у нас все в меру, - передает слова Семака matchtv.ru .