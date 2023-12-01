Источник: Тюкавин продлит контракт с «Динамо» на четыре года

Нападающий Константин Тюкавин продлит контракт с московским «Динамо». Новое соглашение сторон будет рассчитано на четыре года, информирует «РБ Спорт».

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Отмечается, что действующий договор истекал летом следующего года, в нём была опция продления на год по достижении определённого количества минут.

Напомним, ранее агент игрока Алексей Сафонов заявил, что ему присылают предложения по Тюкавину из Европы. В то же время он подчёркивал, что футболист дал слово «Динамо», что не покинет клуб зимой.