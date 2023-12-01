Олег Романцев: раз придумали, что можно играть в -10℃, то можно и водки на трибуне выпить

«Спиртное на стадионах надо разрешить, зря смеётесь. Раз вы придумали, что в -10 можно играть, то можно и придумать, что можно на трибуне рюмочку водки выпить», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.



Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран раскритиковал решение проводить футбольные матчи в декабре из-за погодных условий.



Олег Романцев – один из самых известных и титулованных главных тренеров в истории российского футбола. Большая часть его карьеры связана с московским «Спартаком».