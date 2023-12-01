Тренер Петржела о Дзюбе: он уже старый, его мотивируют только деньги

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что клуб с берегом Невы не проиграет московскому «Локомотиву» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ODDS.ru.

Петржела - о Дзюбе: он уже старый, его мотивируют только деньги
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«В этой встрече Дзюбе двойная мотивация не поможет. Он уже старый футболист. Его мотивируют только деньги, которые он получает. Уверен, команда Семака не проиграет. Ну или будет ничья», — сказал Петржела.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 3 декабря.

Лидирует в турнире «Зенит», набрав 33 очка. Второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов. «Локомотив» располагается на восьмом месте (25).

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