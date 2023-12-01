Романцев выступил против выхода России из УЕФА

«Могу непопулярное мнение высказать. Наверное, многие меня осудят. Моё мнение: играть [сборной] надо, всеми правдами-неправдами. Но, конечно, не унижаясь ни перед кем. Придут в себя люди, которые выдумали эти санкции, справедливость восторжествует, а мы должны быть к этому готовы. Ни в коем случае нельзя посыпать голову пеплом. Из Европы уходить не надо. Они подумают: ничего себе, а российский футбол жив. Может, и быстрее эта ахинея закончится», – приводит слова Романцева «Чемпионат».