Романцев выступил против выхода России из УЕФА
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Могу непопулярное мнение высказать. Наверное, многие меня осудят. Моё мнение: играть [сборной] надо, всеми правдами-неправдами. Но, конечно, не унижаясь ни перед кем. Придут в себя люди, которые выдумали эти санкции, справедливость восторжествует, а мы должны быть к этому готовы. Ни в коем случае нельзя посыпать голову пеплом. Из Европы уходить не надо. Они подумают: ничего себе, а российский футбол жив. Может, и быстрее эта ахинея закончится», – приводит слова Романцева «Чемпионат».
Вопрос по возможному переходу России в Азию стал активно обсуждать футбольным сообществом после февраля 2022 года, когда российский футбол был бессрочно отстранен от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за начала СВО на территории Украины.
Сборная России потеряла возможность участвовать в квалификационных матчах за право участвовать на чемпионатах мира и Европы. В декабре 2022 года в РФС была создана специальная группа, которая должна была изучать перспективы возможного перехода в Азию. Переход до сих пор не был осуществлен, а сборная России весь 2023 год проводила товарищеские матчи с командами не из Европы.