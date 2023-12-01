Месси назвали аутистом

Рэпер Anuel AA на YouTube-канале Тони Эрнандеса Пумарехо рассказал об общении с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.
«Просто посмотрите на Месси. Месси — аутист, и он самый влиятельный человек в мире. Вот почему я не считаю аутизм болезнью.
Я не знаю Месси, но я раза три проводил с ним время, и первое, что я увидел, — это скромный человек. Так ты узнаешь, насколько он прекрасный человек. Когда видишь, насколько Месси человечен, становится стыдно за себя. С тех пор я старался стать лучше как человек», — сказал рэпер.
Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.
30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».