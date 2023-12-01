Месси назвали аутистом

«Просто посмотрите на Месси. Месси — аутист, и он самый влиятельный человек в мире. Вот почему я не считаю аутизм болезнью.



Я не знаю Месси, но я раза три проводил с ним время, и первое, что я увидел, — это скромный человек. Так ты узнаешь, насколько он прекрасный человек. Когда видишь, насколько Месси человечен, становится стыдно за себя. С тех пор я старался стать лучше как человек», — сказал рэпер.