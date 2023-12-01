Генсек РФС прокомментировал позицию УЕФА по России и Израилю

Генсек РФС о позиции УЕФА по России и Израилю: «Отношение должно быть одинаковым. Принцип «футбол вне политики» до конца не соблюдается»
В РФС оценили позицию УЕФА в отношении сборных России и Израиля.
Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Матчи сборной Израиля после обострения палестино-израильского конфликта переносились, но состоялись.
– Позиция УЕФА по отношению к Израилю лояльная, в случае с Россией она была категоричной с самого начала. Как это воспринимают в РФС?
– По-человечески я соглашаюсь с направлением мысли, которое вы задаете в своем вопросе. Вы правы, отношение должно быть одинаковым.
Базовый принцип, который декларируют УЕФА и ФИФА: футбол вне политики. Он в настоящий момент до конца не соблюдается, – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Почему ФИФА не отстраняет Израиль или Палестину? Почему не работает та же логика, что и с Россией?
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