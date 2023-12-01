Источник: «Спартак» планирует расстаться с Классеном

По информации источника, московский клуб изучает варианты с продажей и арендой игрока на фоне скорого возвращения в строй ранее травмированного Томаша Тавареша. В случае аренды, скорее всего, некоторую часть зарплаты Классена будет платить «Спартак». Для самого защитника приоритет — европейские чемпионаты. Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года после перехода из «Тироля».