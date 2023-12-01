К Алексею Миранчуку проявляют интерес два клуба Серии А

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть команду в зимнее трансферное окно. К россиянину проявляют интерес два клуба Серии А, сообщает журналист Грач Хачатрян в социальной сети X (бывший Twitter).

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По информации источника, руководство «Аталанты» готово отпустить 28-летнего хавбека, ограниченного в игровой практике в этом сезоне. К «Аталанте» воспитанник академии «Локомотива» присоединился в 2020 году. В прошлом сезоне Алексей выступал за «Торино» на правах аренды и провёл 29 матчей в рамках чемпионата Италии, забив четыре гола и сделав пять результативных передач.