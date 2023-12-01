У Промеса автоматически продлился контракт со "Спартаком"

Квинси Промес продолжит выступать за «Спартак» до 2025 года.

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Контракт игрока атаки красно-белых автоматически продлится на год, сообщает «Спорт-Экспресс». Опция продления будет активирована в ближайшее время.

Новое соглашение Промеса с красно-белыми будет действовать до лета 2025 года.

Metaratings отмечает, что контракт Квинси фактически уже продлен, так как игрок выполнил условия по проведению не менее 60% официальных матчей за «Спартак» в этом сезоне.

По действующему контракту, который истекает летом 2024 года, Промес получает 3,5 млн евро. Эта же сумма останется и после продления. Также для Квинси предусматриваются бонусы за достижение определенных целей.