Юран - о матчах в декабре: «Предлагаю вывести функционеров в такую погоду на поле."

Юран о матчах в декабре: «Кто принимает эти решения? Предлагаю вывести функционеров в такую погоду на поле. Комфортно с капучино в окошко посматривать, но нужно уважать игроков и болельщиков»
Тренер «Пари НН» Сергей Юран считает неправильным играть в футбол в декабре.
«Кто принимает эти решения играть в декабре? 9 декабря у нас только заканчивается чемпионат. Да, 9 декабря будем играть с «Зенитом» под крышей, но тренироваться мы будем в Нижнем Новгороде, где ожидается температура от «минус 15» до «минус 20». Как тренировать команду?
У меня есть предложение. Может, Олег Иванович Романцев поддержит. Вывести функционеров в такую погоду на поле в ветровочке, надеть на них бутсы и полчасика походить вот так. Я понимаю, что очень комфортно с капучино в окошко посматривать. Но нужно уважать футболистов и болельщиков.
Я прекрасно понимаю болельщиков. Они бы, может, и хотели прийти поболеть на стадион. Но как в такую погоду? Еще спиртное нельзя», – заявил Юран.
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