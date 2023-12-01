«Сочи» представил новый комплект формы

«Вдохновившись морской тематикой, мы вместе с нашим партнёром «Лигой Ставок» придумали новую форму к предстоящим домашним матчам.



Новая игровая форма сочетает в себе декоративный и функциональный дизайн, вдохновлённый красотой и мощью Черного моря, что визуально делает её более технологичной и «дышащей», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.