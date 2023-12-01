Анонсировано проведение совета директоров «Локомотива» по итогам года

Нагорных анонсировал проведение совета директоров «Локомотива» по итогам года
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал «Матч ТВ», что подведение итогов года состоится на заседании в декабре, точная дата еще не определена.
«Локомотив» после 16 туров МИР РПЛ набрал 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Также команда вышла в плей офф Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. До конца года «Локомотив» сыграет два домашних матча в чемпионате России — с «Зенитом» (3 декабря) и «Уралом» (10 декабря).
— Общее собрание совета директоров по итогам года запланировано?
— Да, в декабре. Точная дата пока не назначена, — сказал Нагорных «Матч ТВ».
Прямую трансляцию матча 17 го тура МИР РПЛ «Локомотив» — «Зенит» смотрите в воскресенье с 16:00 (мск) на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.