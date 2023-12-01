Анонсировано проведение совета директоров «Локомотива» по итогам года

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал «Матч ТВ», что подведение итогов года состоится на заседании в декабре, точная дата еще не определена.

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«Локомотив» после 16 туров МИР РПЛ набрал 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Также команда вышла в плей офф Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. До конца года «Локомотив» сыграет два домашних матча в чемпионате России — с «Зенитом» (3 декабря) и «Уралом» (10 декабря).

— Общее собрание совета директоров по итогам года запланировано?

— Да, в декабре. Точная дата пока не назначена, — сказал Нагорных «Матч ТВ».