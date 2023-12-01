В "Нижнем Новгороде" заявили, что Романцев войдет в структуру клуба
Бывший тренер "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев войдет в структуру футбольного клуба "Пари Нижний Новгород", чтобы принимать участие в развитии команды. Об этом ТАСС сообщил гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.
"После автограф-сессии мы пройдем в кабинет, и вторая часть будет уже закрытой, во время нее мы будем обсуждать, как Олег Иванович будет встроен в работу клуба, - сказал он. - Какую-то придумаем правовую конструкцию, которая бы давала возможность ему быть участным в жизни клуба, делать стратегические поправки и дальше принимать участие в развитии клуба. Нам очень важны его экспертиза и опыт".
Он отметил, что просто становиться сотрудником клуба для такой глыбы советского и российского спорта, как Романцев, - мелко.
Романцеву 69 лет, он занимал пост главного тренера "Спартака" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. На этом посту он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР, в качестве игрока он становился чемпионом СССР, бронзовым призером Олимпийских игр.