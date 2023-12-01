В "Нижнем Новгороде" заявили, что Романцев войдет в структуру клуба

"После автограф-сессии мы пройдем в кабинет, и вторая часть будет уже закрытой, во время нее мы будем обсуждать, как Олег Иванович будет встроен в работу клуба, - сказал он. - Какую-то придумаем правовую конструкцию, которая бы давала возможность ему быть участным в жизни клуба, делать стратегические поправки и дальше принимать участие в развитии клуба. Нам очень важны его экспертиза и опыт".