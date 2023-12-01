Пиняев рассказал о жизни в Москве в 10 лет

«Да, с 10 лет я жил в Москве один. Родители приезжали, но периодически. Спасибо моим родителям, что воспитали меня таким образом. В тот момент я был готов жить один, был обучен в быту. У меня была спортивная подготовка. Папа — футбольный тренер, мама — легкоатлетка. Не плакал в подушку, когда уехал от родителей. Рад, что в 19 лет могу сказать, что уже девять лет живу самостоятельной жизнью, она меня многому научила», — сказал Пиняев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»