Колумбийского футболиста отстранили за шлепки по попе

«Во время матча произошло событие, которое мы считаем чрезвычайно серьезным и деликатным со всех точек зрения. Как нам сообщили, Теофило Гутьеррес, направляясь в раздевалку в перерыве, коснулся интимных частей тела женщины, шлепнув ее по ягодицам. Женщина была нанята для помощи с организацией матча.



Гутьеррес повторил оскорбительное поведение, когда снова вышел на поле после перерыва. Свидетелями этого были сотрудник СМИ и один из операторов компании, осуществлявшей трансляцию матча. Они подтвердили произошедшее.



Дисциплинарный комитет решил дисквалифицировать Гутьерреса на 4 матча и оштрафовать на один миллион пять тысяч песо (около 22,5 тысячи рублей – Sports.ru)», – говорится в заявлении дисциплинарного комитета колумбийской лиги.