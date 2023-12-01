Колумбийского футболиста отстранили за шлепки по попе

За шлепки по ягодицам женщины игрока «Депортиво Кали» Гутьерреса дисквалифицировали в Колумбии на 4 матча. Он делал это до и после перерыва
В Колумбии игрока дисквалифицировали за шлепки по ягодицам женщины на стадионе.
Наказанию подвергся нападающий «Депортиво Кали» Теофило Гутьеррес. Бывший игрок сборной Колумбии и «Спортинга» повел себя неподобающе во время выездного матча чемпионата Колумбии с «Депортес Толима», который состоялся в ночь на 26 ноября.
«Во время матча произошло событие, которое мы считаем чрезвычайно серьезным и деликатным со всех точек зрения. Как нам сообщили, Теофило Гутьеррес, направляясь в раздевалку в перерыве, коснулся интимных частей тела женщины, шлепнув ее по ягодицам. Женщина была нанята для помощи с организацией матча.
Гутьеррес повторил оскорбительное поведение, когда снова вышел на поле после перерыва. Свидетелями этого были сотрудник СМИ и один из операторов компании, осуществлявшей трансляцию матча. Они подтвердили произошедшее.
Дисциплинарный комитет решил дисквалифицировать Гутьерреса на 4 матча и оштрафовать на один миллион пять тысяч песо (около 22,5 тысячи рублей – Sports.ru)», – говорится в заявлении дисциплинарного комитета колумбийской лиги.
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За шлепки по ягодицам женщины игрока «Депортиво Кали» Гутьерреса дисквалифицировали в Колумбии на 4 матча. Он делал это до и после перерыва