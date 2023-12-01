«Балтике» придётся добираться до Воронежа на автобусах

«Из-за сильного снегопада аэропорт в Тамбове закрыт и мы не смогли приземлиться в пункте назначения. Самолет долетел до аэропорта в Домодедово, где и совершил посадку. До Воронежа, по итогу, команда планирует добираться на автобусах», — говорится в сообщении прес-службы клуба.